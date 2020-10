Come funziona l’Oversight Board, il nuovo consiglio di sorveglianza sui contenuti di Facebook (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’Oversight Board deciderà in 90 giorni se un post rimarrà o meno su Facebook (fonte: Facebook)L’Oversight Board di Facebook, la commissione di sorveglianza esterna che valuterà sulle decisioni di permettere o rimuovere i contenuti dalle piattaforme del social network, nei prossimi giorni inizierà ad accettare i primi casi sulle decisioni di moderazione. Annunciata nel 2018 e avviata nel 2019, la commissione è formata da 40 membri, presentati a maggio. Tra questi trovano posto un ex primo ministro (la danese Helle Thorning-Schmidt), un premio Nobel per la pace (Tawakkul Karman) e l’editor del The Guardian che ha supervisionato la pubblicazione dei leak di Snowden (Alan Rusbridger). I membri indipendenti ... Leggi su wired (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’Oversightdeciderà in 90 giorni se un post rimarrà o meno su(fonte:)L’Oversightdi, la commissione diesterna che valuterà sulle decisioni di permettere o rimuovere idalle piattaforme del social network, nei prossimi giorni inizierà ad accettare i primi casi sulle decisioni di moderazione. Annunciata nel 2018 e avviata nel 2019, la commissione è formata da 40 membri, presentati a maggio. Tra questi trovano posto un ex primo ministro (la danese Helle Thorning-Schmidt), un premio Nobel per la pace (Tawakkul Karman) e l’editor del The Guardian che ha supervisionato la pubblicazione dei leak di Snowden (Alan Rusbridger). I membri indipendenti ...

Come primo compito il consiglio accoglierà solamente i casi riguardanti i contenuti rimossi da Facebook presentati dai singoli utenti tramite la procedura di ricorso. Facebook presenterà alla ...

