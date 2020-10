Campania, entro 48 ore l’ordinanza di De Luca per un lockdown totale della regione (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato attraverso una diretta Facebook un nuovo lockdown totale per far fronte all’emergenza Covid-19 nel suo territorio. Stando a quanto riportato da AGI l’ordinanza del governatore dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore; al provvedimento si sta lavorando proprio in questi minuti ore, e nel frattempo, la regione invierà al governo nazionale una richiesta formale. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente, Vincenzo De, ha annunciato attraverso una diretta Facebook un nuovoper far fronte all’emergenza Covid-19 nel suo territorio. Stando a quanto riportato da AGI l’ordinanza del governatore dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore; al provvedimento si sta lavorando proprio in questi minuti ore, e nel frattempo, lainvierà al governo nazionale una richiesta formale.

