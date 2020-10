Call of Duty: Black Ops Cold War, record di download per la beta (Di venerdì 23 ottobre 2020) La beta di Call of Duty: Black Ops Cold War è stata un grande successo registrando il maggior numero di download nella storia del franchise La serie di Call of Duty sembra essere tornata ai suoi fasti dopo l’uscita di Modern Warfare e i grandi numeri registrati continuamente da Warzone. Il pubblico sembra comunque attendere moltissimo il nuovo capitolo. Così tanto che la beta di Call of Duty: Black Ops Cold War è quella con il maggior numero di download dell’intera storia dello sparatutto. Tantissimi download della beta di Call of Duty: ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 23 ottobre 2020) LadiofOpsWar è stata un grande successo registrando il maggior numero dinella storia del franchise La serie diofsembra essere tornata ai suoi fasti dopo l’uscita di Modern Warfare e i grandi numeri registrati continuamente da Warzone. Il pubblico sembra comunque attendere moltissimo il nuovo capitolo. Così tanto che ladiofOpsWar è quella con il maggior numero didell’intera storia dello sparatutto. Tantissimidelladiof: ...

GamingToday4 : Call of Duty Black Ops Cold War: trovati già i primi cheater nella beta - CODMobileIT : ???? La stagione del #CODMAnniversary è disponibile e piena di nuovi favolosi contenuti! ?? Maggiori informazioni qua… - GamingTalker : Call of Duty, la beta di Black Ops Cold War è stata la più scaricata di sempre nella storia della serie… - spaziogames : #CallOfDutyBlackOpsColdWar è attesissimo, e il record della beta lo conferma - KraXMVP : TEMPORADA 6 CALL OF DUTY WARZONE -

Ultime Notizie dalla rete : Call Duty Call of Duty: Black Ops Cold War, attesa alle stelle: la beta è la più popolare di sempre Spaziogames.it COD Cold War è già un successo: la Beta è la più scaricata della storia di Call of Duty

L'universo di Call of Duty è ormai in continua espansione, grazie alla periodica pubblicazione di nuove iterazioni della saga e il parallelo supporto al sempre più frequentato campo di battaglia di ...

Call of Duty, la beta di Black Ops Cold War è stata la più scaricata di sempre nella storia della serie

La beta di Call of Duty: Black Ops Cold War è diventata la più giocata di sempre nella storia di COD. La beta di Call of Duty: Black Ops Cold War è giunta al termine dopo una breve estensione di un ...

L'universo di Call of Duty è ormai in continua espansione, grazie alla periodica pubblicazione di nuove iterazioni della saga e il parallelo supporto al sempre più frequentato campo di battaglia di ...La beta di Call of Duty: Black Ops Cold War è diventata la più giocata di sempre nella storia di COD. La beta di Call of Duty: Black Ops Cold War è giunta al termine dopo una breve estensione di un ...