Bundesliga, pari tra Stoccarda e Colonia

Bundesliga, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato tedesco.

BERLINO (GERMANIA) – Bundesliga: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato tedesca che vede il consueto duello tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per il trionfo finale.

Bundesliga, i risultati della quinta giornata

La quinta giornata di Bundesliga si apre con il pareggio tra Stoccarda e Colonia.

Venerdì 23 ottobre 2020
Stoccarda-Colonia 1-1 (1′ Mangala (S), 23′ rig. Andersson)

Sabato 24 ottobre 2020
Bayern Monaco-Eintracht Francoforte (ore 15.30)
Mainz-Borussia Monchengladbach (ore 15.30)
Lipsia-Hertha Berlino (ore 15.30)
Union Berlino-Friburgo (ore 15.30)
Borussia Dortmund-Schalke 04 (ore ...)

