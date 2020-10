Bollettino Asl di Salerno: è record di casi, sono 111 i positivi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn proporzione all’incremento notevole di casi registrati su tutto il territorio della regione Campania, anche la provincia di Salerno oggi registra un alto numero di casi positivi: 111 registra il Bollettino del Dipartimento di prevenzione dell’Asl con un territorio prevalente dove si registrano numerosi casi. È ancora una volta l’agro nocerino sarnese. Spiccano nel Bollettino dell’Asl infatti i 25 casi di Nocera Inferiore, 10 casi invece nel comune di Nocera Superiore, 13 nella più piccola San Valentino Torio e 16 anche nel comune di Sarno. Sedici i casi anche nel comune di Pagani. Nell’agronocerino anche i settecasi di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn proporzione all’incremento notevole diregistrati su tutto il territorio della regione Campania, anche la provincia dioggi registra un alto numero di: 111 registra ildel Dipartimento di prevenzione dell’Asl con un territorio prevalente dove si registrano numerosi. È ancora una volta l’agro nocerino sarnese. Spiccano neldell’Asl infatti i 25di Nocera Inferiore, 10invece nel comune di Nocera Superiore, 13 nella più piccola San Valentino Torio e 16 anche nel comune di Sarno. Sedici ianche nel comune di Pagani. Nell’agronocerino anche i settedi ...

tvoggi : CORONAVIRUS, SONO 111 I POSITIVI IN PROVINCIA DI SALERNO In aumento anche il numero dei positivi in provincia di Sa… - ilmamilio : COVID, Bollettino Lazio: +1389 casi su 22 mila tamponi. 11 i decessi. Asl Rm 6: 124 positivi - RednewsGargano : In Capitanata 176 casi, con 590 in Puglia. Nuovo focolaio a Rignano. Garganico in una scuola ?? All'interrno il lin… -