Bari | incendio | distrutto ex ristorante Sindaco | rogo doloso VIDEO Ancora | litorale di Palese

Scrive Antonio Decaro, Sindaco di Bari: In questo momento l'ex ristorante Ancora sul litorale di Palese sta bruciando. Qualcuno ha dato nuovamente fuoco alla struttura, un'altra volta, stranamente proprio dopo la notizia dell'avvio della procedura per l'affidamento, proprio dopo che lo Stato ha abbassato i canoni per la concessione delle aree demaniali. Sono venuto sul posto ma lo sgomento e la tristezza davanti a queste immagini sono così forti che non riesco a trovare le parole.

Ultime Notizie dalla rete : Bari incendio Bari, incendio distrugge L'Ancora: è il secondo rogo in due anni La Gazzetta del Mezzogiorno Bari, incendio distrugge ex ristorante 'L'Ancora': secondo episodio in due anni

Le fiamme si sono sviluppate all'interno della struttura, chiusa da diversi anni e attualmente nelle mani del Comune che aveva affidato alla ripartizione urbanistica la progettazione per un futuro uti ...

Bari, l’ex ristorante L’Ancora in fiamme: piromani più veloci della burocrazia. Si teme per la vita di due migranti

Pare che i due dormissero di notte nel ristorante. Sul posto oltre la Polizia Scientifica e i Vigili del Fuoco, anche Decaro e il presidente del Municipio 5 Vincenzo Brandi.

