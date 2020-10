Anticipazioni Una Vita | puntata 26 ottobre 2020 | Genoveva pretende di avere Felipe

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Lunedì 26– La rabbia della Salmeron:è venuta a sapere della relazione trae Marcia e questo fatto la fa decisamente infuriare. La Salmeron infatti si sente offesa e denigrata dall’avvocato e decide di volersi vendicare a tutti i costi in quantodeve essere suo. La giovane domestica della Alvarez Hermoso non nega così i suoi sentimenti per il suo padrone, ma Ursula la vicina e la minaccia. La Dicenta infattiche se ne vada da calle Acacias più veloce della luce altrimenti per lei le conseguenze potrebbero essere tragiche. RiassuntoUnadi ieri Domenica 25– Eulalia vuole distruggere Francisca: ...

ilariav94 : Ma nelle anticipazioni avevo letto di una mega lite tra Gemma e Tina...È da lunedì che aspetto, uff #uominiedonne - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni dal 25 al 30 ottobre: una gravidanza inaspettata - #Segreto #anticipazioni #ottobre: - VicolodelleNews : #uominiedonne oggi registrano una nuova puntata e questa sera metteremo le anticipazioni! - antonellaa262 : Anticipazioni Beautiful da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre: Thomas Forrester è in coma dopo essere caduto… - zapper_it : Tante sorprese e tanti ingressi stasera al #GFVIP. Torna nella casa anche una grande protagonista. Di chi stiamo pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Una

Tv Soap

Probabile dunque vedere una nuova firma luminosa all’anteriore, con elementi luminosi più sottili come quelli della nuova Serie 5. Sul posteriore ci sono invece dei fanali che sembrerebbero avere una ...Infine l'Egitto. Come fece nel 2500 avanti Cristo una donna a diventare addirittura faraone ed a regnare per ben venti anni? Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.