Allora in onda | Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli tornano a caccia di curiosità e aneddoti sugli sceneggiati Rai

Stefano Sarcinelli e Marco Marzocca La fuga delle comparse vestite da guerrieri mongoli dal set di Marco Polo per farsi vedere dai parenti; la rinuncia di Patty Pravo a interpretare l'androide in A come Andromeda; il perché del divieto di mostrare cadaveri nella serie del Tenente Sheridan; il giallo-mystery Ritratto di Donna Velata, con tanto di maleducazione etrusca, che la Rai si decise a trasmettere solo dopo il successo di Nadia Nicolodi con il film Profondo Rosso, sono solo alcune delle tante curiosità che Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, nei panni degli investigatori pasticcioni Mr. Marzok e Dr. Sarcy, racconteranno nella seconda stagione di Allora in onda.

