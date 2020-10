A Treviso il Covid colpisce anche i contact tracer dell' Ulss | focolaio di 15 operatori

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilil personale’azienda sanitaria diche si occupa del tracciamento dei positivi: unè esploso proprio all’interno del Dipartimento di Prevenzione che ha sede nel centroa Madonninaa città veneta. A riportare la notizia, nella giornata del 21 ottobre, il quotidiano Il Gazzettino. Oggi Repubblica riporta i numeri aggiornati del contagio, affermando che ila ieri contava 15 persone, finite in quarantena mentre è in corso la ricerca dei loro contatti.I positivi nel dipartimento sono “amministrativi che si occupano del tracciamento - spiega il direttore, Benazzi - per fortuna non sono...