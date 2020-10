Violenza sessuale di gruppo su 12enne | tre fermati in provincia di Latina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Erano ospiti nella casa dei genitori di una ragazzina di 12 anni durante il lockdown a Fondi, indi, e approfittando dell’assenza del padre per ragioni di lavoro, hanno abusato sessualmente e in diverse occasioni della minorenne, intimandole di non raccontare nulla. La madre però si è accorta che qualcosa non andava, così ha deciso di denunciare tutto. In totale sono tre le persone, tutte di nazionalità indiana, fermate dalla polizia con l’accusa didiaggravata dalla minore età della vittima. Gli episodi sono avvenuti tra marzo e aprile 2020. I poliziotti hanno accolto e ascoltato la vittima in un ambiente protetto, secondo i protocolli d’indirizzo emanati dalla locale Procura della Repubblica in materia di ...