Vestito da centurione entra nella Fontana del Nettuno | denunciato e multato

(Di giovedì 22 ottobre 2020)danelledelinscenando una protesta incitato e ripreso da un complice in piazza della Signoria. Ma per i due è scattata la denuncia per manifestazione e per l'...

AgReds : RT @ilsitodifirenze: Entra nella Fontana del Nettuno vestito da centurione: denunciato e multato - AnsaToscana : Vestito da centurione entra in fontana Nettuno, denunciato. Denunciato da polizia municipale di Firenze #ANSA - ilsitodifirenze : Entra nella Fontana del Nettuno vestito da centurione: denunciato e multato - FirenzePost : Firenze: entra nella fontana del Biancone vestito da centurione. Denunciato con l’amico che filmava -

Ultime Notizie dalla rete : Vestito centurione

Un uomo vestito da centurione è entrato nella fontana del Nettuno, in piazza della Signoria a Firenze, iniziando a gridare frasi di protesta. Il soldato romano ha scavalcato la recinzione ed è salito ...Vestito da centurione entra nelle Fontana del Nettuno, in piazza della Signoria a Firenze, inscenando una protesta incitato e ripreso da un complice in piazza. Ma per i due è scattata la denuncia per ...