Uomini e Donne 22 ottobre: anticipazioni Trono over e Trono Classico (Di giovedì 22 ottobre 2020) Michele Dentice sembra orientato a fare la sua scelta. La puntata di oggi giovedì 22 ottobre di Uomini e Donne sarà incentrata infatti sulle vicende sentimentali del cavaliere, che coinvolgeranno, ovviamente, altre due protagoniste del parterre femminile: Roberta Di Padua e Carlotta Savorelli. Le due Donne, infatti, finora sono uscite con Michele, lontano da una scelta tra le due. L’ultima puntata della trasmissione condotta da Maria De Filippi dovrebbe invece mostrare una presa di posizione da parte dell’uomo, che sembra protendere verso Roberta. Un cambio di rotta netto, visto che Michele nell’ultima puntata aveva invece di uscire invece con Carlotta. Tutto cambiato ora: il cavaliere invita Roberta nel ristorante in cui avrebbe dovuto mangiare con Carlotta. Un gesto palese che sancisce ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 ottobre 2020) Michele Dentice sembra orientato a fare la sua scelta. La puntata di oggi giovedì 22disarà incentrata infatti sulle vicende sentimentali del cavaliere, che coinvolgeranno, ovviamente, altre due protagoniste del parterre femminile: Roberta Di Padua e Carlotta Savorelli. Le due, infatti, finora sono uscite con Michele, lontano da una scelta tra le due. L’ultima puntata della trasmissione condotta da Maria De Filippi dovrebbe invece mostrare una presa di posizione da parte dell’uomo, che sembra protendere verso Roberta. Un cambio di rotta netto, visto che Michele nell’ultima puntata aveva invece di uscire invece con Carlotta. Tutto cambiato ora: il cavaliere invita Roberta nel ristorante in cui avrebbe dovuto mangiare con Carlotta. Un gesto palese che sancisce ...

