Tommaso Zorzi parla per la prima volta di Grindr a Maria Teresa Ruta | ecco la sua reazione

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip 5è venuta a conoscenza dell’esistenza dell’applicazione per incontri gay chiamata. A rivelarle cosa fosse è stato, influencer milanese apertamente omosessuale. Ma cosa è successo? I due si trovavano nel giardino della Casa e stavano tranquillamentendo. A un certo punto, poi,ha cominciato ad aprirsi circa una sua ultima relazione e di come non fosse finita nel migliore dei modi. Il ragazzo, infatti, avrebbe scoperto il tradimento del fidanzato proprio grazie all’applicazione, nella quale alcuni suoi amici hanno scoperto il profilo in questione. Queste le sue parole: Il giorno dopo era su, il giorno dopo… a ...