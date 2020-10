Sgarbi scatenato contro Fico e la mascherina in Aula: «Le porterò il certificato per non metterla» (video) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ci risiamo: Sgarbi contro Fico e la mascherina. O meglio, il critico d’arte e deputato, alla Camera si scatena da par suo contro il «bavaglio», che lo costringere a sua detta alla «censura». Così, alla prima occasione utile. Quando il presidente della Camera grillino lo richiama all’ordine sull’uso corretto del Dpi in Aula, la reazione di Sgarbi è, come spesso accade, irriverente e sanguigna. «Purtroppo mi farò fare un certificato medico perché ho problemi di respirazione. Sono uno di quelli che potrebbe non portarla secondo il Dpcm. Lo porterò a lei, illustrissimo signor Fico». «Allora lo porti», è stata la replica di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ci risiamo:e la. O meglio, il critico d’arte e deputato, alla Camera si scatena da par suoil «bavaglio», che lo costringere a sua detta alla «censura». Così, alla prima occasione utile. Quando il presidente della Camera grillino lo richiama all’ordine sull’uso corretto del Dpi in, la reazione diè, come spesso accade, irriverente e sanguigna. «Purtroppo mi farò fare unmedico perché ho problemi di respirazione. Sono uno di quelli che potrebbe non portarla secondo il Dpcm. Lo porterò a lei, illustrissimo signor». «Allora lo porti», è stata la replica di ...

