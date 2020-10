Serie A 2020 2021 | quinta giornata | le probabili formazioni

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ledelladi. Si parte venerdì alle 20:45 con il match tra Sassuolo e Torino che apriranno le danze. Atalanta-Sampdoria, Genoa-Inter e Lazio-Bologna saranno gli anticipi del sabato mentre Cagliari e Crotone scenderanno in campo nel lunch match domenicale. Alle 15:00 spazio a Benevento-Napoli e Parma-Spezia prima di Fiorentina-Udinese (18:00). Alle 20:45 di domenica la Juventus ospiterà l’Hellas Verona. A chiudere laci penseranno Milan e Roma lunedì sera alle 20:45 a San Siro. SASSUOLO-TORINO ATALANTA-SAMPDORIA GENOA-INTER LAZIO-BOLOGNA CAGLIARI-CROTONE BENEVENTO-NAPOLI PARMA-SPEZIA FIORENTINA-UDINESE JUVENTUS-HELLAS VERONA MILAN-ROMA

