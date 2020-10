SBK Ducati: un errore sostituire Davies con Rinaldi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Michael Ruben Rinaldi è l'uomo scelto per sostituire Chaz Davies alla guida della Panigale V4R Factory del team Aruba.it Ducati al fianco di Scott Redding. Una decisione che ha suscitato non pochi ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Michael Rubenè l'uomo scelto perChazalla guida della Panigale V4R Factory del team Aruba.ital fianco di Scott Redding. Una decisione che ha suscitato non pochi ...

motosprint : #SBK #Ducati: un errore sostituire #Davies con #Rinaldi - igorducati : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Scott #Redding, vicecampione #Superbike, non concorda con la scelta #Ducati di licenziare Chaz #Davies per pun… - corsedimoto : SUPERBIKE - Scott #Redding, vicecampione #Superbike, non concorda con la scelta #Ducati di licenziare Chaz #Davies… - TyDany : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Chaz #Davies a muso duro: 'Nessuno in #Ducati mi ha spiegato perché sono stato messo alla porta. L'ho presa co… - 24oresport : Ducati ha fatto la scelta giusta? Chaz Davies ha chiuso al terzo posto in classifica. Borgo Panigale ha commesso u… -