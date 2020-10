Plautilla | la prima donna ‘architettrice’ che sconfisse l’Archistar

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La casa deve essere costruita seguendo il progetto, con tre piani, fatto dalla SignoraBricci Architettrice, sia sulla fronte, sui lati e nella parte posteriore così come è nei disegni fatti da, che sono stati dati a me Benedetti per accompagnare questo documento. Questo è ciò che ordinava il committente proprietario Elpidio Benedetti nel contratto del 1663 al costruttore Marco Antonio Bergiola. Tale prescrizione è quello che auspica ogni architetto per ogni progetto, non desiderando infatti che il suo impegno, frutto di studi, ricerche, della preparazione di una marea di elaborati venga poi stravolto dalle centinaia di passaggi burocratici e da direttori dei lavori “infedeli”. Questo può accadere oggi, a meno che tu sia un archistar, dove ottieni il controllo e la supervisione ...