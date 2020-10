Pensioni invalidità 2020: aumento ed arretrati in arrivo, ma non per tutti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua la discussione sul nostro sito e sui social degli invalidi al 100% interessati alla maggiorazione della loro pensione, alcuni, ci hanno scritto di aver finalmente potuto visualizzare sul portale Inps non solo l’aumento, ma addirittura gli arretrati, che si pensava sarebbero stati, stando agli ultimi rumors, liquidati solo nel mese di dicembre. Altri invece ci hanno scritto per dirci che hanno ottenuto sì l’aumento, ma non ancora gli arretrati ed altri ancora, invece, sono preoccupati ed affranti perché pur avendone diritto, data la percentuale di invalidità ed il reddito personale e/o coniugale, ancora non hanno ricevuto nulla. In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere anche un pò di testimonianze positive, affinché gli invalidi che sono tutt’oggi in ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua la discussione sul nostro sito e sui social degli invalidi al 100% interessati alla maggiorazione della loro pensione, alcuni, ci hanno scritto di aver finalmente potuto visualizzare sul portale Inps non solo l’, ma addirittura gli, che si pensava sarebbero stati, stando agli ultimi rumors, liquidati solo nel mese di dicembre. Altri invece ci hanno scritto per dirci che hanno ottenuto sì l’, ma non ancora glied altri ancora, invece, sono preoccupati ed affranti perché pur avendone diritto, data la percentuale di invalidità ed il reddito personale e/o coniugale, ancora non hanno ricevuto nulla. In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere anche un pò di testimonianze positive, affinché gli invalidi che sono tutt’oggi in ...

