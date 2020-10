Pelè, ad 80 anni è ancora O Rey: nessuno ha segnato e vinto come lui (Di giovedì 22 ottobre 2020) Pelè raggiunge la soglia degli 80 anni da legenda del calcio: nessuno dopo di lui è riuscito ad eguagliare i suoi successi. Ogni epoca ha il suo calciatore di riferimento. Oggi si celebrano i gol ed i successi personali di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, negli anni ’90 è stato il periodo di Roberto Baggio, … L'articolo Pelè, ad 80 anni è ancora O Rey: nessuno ha segnato e vinto come lui è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Pelè raggiunge la soglia degli 80da legenda del calcio:dopo di lui è riuscito ad eguagliare i suoi successi. Ogni epoca ha il suo calciatore di riferimento. Oggi si celebrano i gol ed i successi personali di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, negli’90 è stato il periodo di Roberto Baggio, … L'articolo Pelè, ad 80O Rey:halui è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

HuffPostItalia : 80 anni di Pelé, mille volte Re del calcio - Sport_Mediaset : #Brasile, #Pelé verso gli 80 anni : 'Spero che Dio mi riceva come fanno qui in Terra'. #SportMediaset - peppe76199232 : RT @ZZiliani: Domani #Pelè compie 80 anni. Rivedendo le sue gesta, ti rendi conto della fuffa per cui stravediamo oggi. Lui e Maradona prim… - antoviaEmilia : RT @ZZiliani: Domani #Pelè compie 80 anni. Rivedendo le sue gesta, ti rendi conto della fuffa per cui stravediamo oggi. Lui e Maradona prim… - Diego31883 : RT @ZZiliani: Domani #Pelè compie 80 anni. Rivedendo le sue gesta, ti rendi conto della fuffa per cui stravediamo oggi. Lui e Maradona prim… -