Nelle scuole superiori della Basilicata torna la didattica a distanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) A pagare ancora volta è la scuola. Dal 23 ottobre Nelle scuole superiori della Basilicata almeno la metà degli studenti sarà interessato dalla didattica a distanza. Lo stabilisce un'ordinanza pubblicata del governatore Vito Bardi. La Dad resterà in vigore fino al 13 novembre. Nel provvedimento Bardi prevede anche la chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica, ad esclusione di generi alimentari, edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie.

