Nelle classificazioni dei vulcanologi i termini estinto o non attivo si possono associare a…? | Domanda Milionario

Nelle classificazioni dei vulcanologi i termini estinto o non attivo si possono associare a? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario?

La risposta corretta è I vulcani di Salina, i quali sono spenti da migliaia di anni. Sono ben sei quelli presenti sull’isola delle Eolie, la seconda per estensione e popolazione dopo Lipari, classificati come estinti o non attivi dai vulcanologi. L’intero arcipelago siciliano, situato nel mar Tirreno meridionale, è di origine vulcanica.

