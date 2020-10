Napoli | Hysaj stupisce tutti ma è in scadenza | a gennaio possibile addio?

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il calciomercato estivo si è ormai concluso da diverse settimane. Tuttavia, in casa, si continua a pensare alle possibili trattative, con alcuni calciatori che potrebbero andare via già durante il mercato di. Tra questi vi è Elseid. Nonostante le ottime prestazioni con la maglia azzurra, il calciatore non ha ancora rinnovato il … L'articoloma è in: a