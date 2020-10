Napoli, Gattuso: «Non si può perdere una partita del genere» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha commentato la sconfitta contro l’AZ Alkmaar in Europa League. Le sue parole Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha commentato la sconfitta contro l’AZ Alkmaar in Europa League. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport. LA GARA – «Non si doveva perdere. Il possesso palla è stato sterile, poi abbiamo avuto troppa palla sui piedi, mai un dai e vai. Poteva passare una giornata e non avremmo fatto gol. Non si possono perdere questo tipo di partite, abbiamo fatto il solletico agli avversari: ci vuole più veemenza e fame. Abbiamo giocato poco senza palla». CORONAVIRUS – «Ogni partita è una storia a sé. Il bello del calcio è quello: non possiamo sbagliare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gennaro, tecnico del, ha commentato la sconfitta contro l’AZ Alkmaar in Europa League. Le sue parole Gennaro, tecnico del, ha commentato la sconfitta contro l’AZ Alkmaar in Europa League. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport. LA GARA – «Non si doveva. Il possesso palla è stato sterile, poi abbiamo avuto troppa palla sui piedi, mai un dai e vai. Poteva passare una giornata e non avremmo fatto gol. Non si possonoquesto tipo di partite, abbiamo fatto il solletico agli avversari: ci vuole più veemenza e fame. Abbiamo giocato poco senza palla». CORONAVIRUS – «Ogniè una storia a sé. Il bello del calcio è quello: non possiamo sbagliare ...

