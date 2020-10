Napoli | Di Lorenzo amareggiato | “Avremmo meritato la vittoria”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Non è stato un debutto fortunato per il. La formazione di Gennaro Gattuso è incappata in una gara sfortunata contro l'AZ Alkmaar, subendo una sconfitta immeritata date le occasioni create durante il match.LE PAROLE DI DIIl terzino degli azzurri Giovanni Dianalizza la partita ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto la nostra partita, imponendo il nostro gioco come vuole il mister. Siamo stati poco concreti, dispiace per il risultato perché avremmola vittoria. I complimenti dopo l'Atalanta non hanno inciso, abbiamo cancellato subito quella partita e ci siamo concentrati su questa. La prestazione c'è stata. Ora guardiamo avanti, visto che si rigioca subito. Casi Covid in casa AZ? Ormai ci siamo abituati a queste situazioni. E' un periodo particolare per tutto ...