Napoli: alla corte degli artigiani di design. Con Edit la riscossa del fatto a mano.. (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ogni happening cultural/chic è tempo “scippato” alle minacce di clausura forzata. Il complesso di San Domenico Maggiore è monumentale, arioso e, soprattutto non ci sono assembramenti se non di oggetti di Edit, seconda edizione. Il loro display nell’antico refrettorio dalle pareti affrescati è splendido. Sembrano quadri la carta da parati realizzata da Allegra Hicks in sinergia con i mam, maestri d’arte e mestiere, della Fabscarte che utilizza ancora tecniche pittoriche antiche, sfumature che vanno dal verde rame agli impalpabili azzurri, superficie increspata, ondulata e motivi geometrici che sembrano usciti da una pennellata del cubista Fernand Léger. Maestri di bellezza e di stupore: Victoria Episcopo ha scelto di portare il cognome della nonna artista anziché usare quello principesco di nascita Pignatelli. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ogni happening cultural/chic è tempo “scippato” alle minacce di clausura forzata. Il complesso di San Domenico Maggiore è monumentale, arioso e, soprattutto non ci sono assembramenti se non di oggetti di, seconda edizione. Il loro display nell’antico refrettorio dalle pareti affrescati è splendido. Sembrano quadri la carta da parati realizzata da Allegra Hicks in sinergia con i mam, maestri d’arte e mestiere, della Fabscarte che utilizza ancora tecniche pittoriche antiche, sfumature che vanno dal verde rame agli impalpabili azzurri, superficie increspata, ondulata e motivi geometrici che sembrano usciti da una pennellata del cubista Fernand Léger. Maestri di bellezza e di stupore: Victoria Episcopo ha scelto di portare il cognome della nonna artista anziché usare quello principesco di nascita Pignatelli. ...

ZZiliani : Se al Napoli danno partita persa per non aver rispettato (in una situazione di grave allarme sanitario) il protocol… - sscnapoli : ?? | Progetto SSC Napoli Charity. Via all’asta che mette in palio la maglia di Manolas indossata durante Napoli-Geno… - ZZiliani : Vogliono indietro i due scudetti di Calciopoli. E immaginate se Milan, Inter, Napoli ecc. reclamassero gli scudetti… - 25091264 : RT @PaoloPell1982: Se ti chiami #federicapellegrini puoi violare, col permesso della ASL, la quarantena. Se ti chiami Pinco Pallo e chiedi… - verd44766903 : RT @fiomnet: ???? #Whirlpool Di fronte alla conferma della chiusura dello stabilimento di #Napoli risponderemo con lo scontro sociale. #Napo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli alla Giuliano Giuliani, dai trionfi con il Napoli alla tragica morte per AIDS Goal.com Whirlpool, azienda conferma stop a Napoli dal 31 ottobre. Fiom: “Sarà scontro aperto”

FIOM: "SARÀ SCONTRO SOCIALE, CONTE CONVOCHI INCONTRO""Di fronte alla conferma della chiusura dello stabilimento di Napoli risponderemo con lo scontro sociale.L'azienda ha costruito le condizioni ...

Europa League 2020, in campo Roma, Napoli e Milan

Sempre su Sky, alla stessa ora, Napoli-Az Alkmaar, girone F. Alle 21 il Milan a Glasgow co0n la diretta criptata su Sky Calcio, e in chiaro sulla TV8.

FIOM: "SARÀ SCONTRO SOCIALE, CONTE CONVOCHI INCONTRO""Di fronte alla conferma della chiusura dello stabilimento di Napoli risponderemo con lo scontro sociale.L'azienda ha costruito le condizioni ...Sempre su Sky, alla stessa ora, Napoli-Az Alkmaar, girone F. Alle 21 il Milan a Glasgow co0n la diretta criptata su Sky Calcio, e in chiaro sulla TV8.