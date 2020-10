Miley Cyrus “Sono stata inseguita da un Ufo” | fan sconvolti

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Le testimonianze di incontri tra umani e alieni sono moltissime e alcune affascinano ed incuriosiscono addirittura i più scettici. Dopo Demi Lovato che ha pubblicato le immagini di quello che ritiene un avvistamento di un Ufo; nelle ultime ore anche le dichiarazioni della cantantehanno attirato l’attenzione dei fan. La nota cantautrice e attrice statunitense alla rivista Interview ha raccontato di aver guardato negli occhi un alieno e di aver instaurato un contatto visivo con l’essere soprannaturale. “Stavo guidando attraverso il deserto della California, in località San Bernardino, insieme ad un’amica. Sono abbastanza sicura di quello che ho visto, un Ufo ci ha inseguito.” L’artista 27enne ha ammesso di esser rimasta turbata da quell’incontro per giorni ma ha confessato anche che ...

