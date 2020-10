L’oro della Russia (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Federazione Russa, alle prese con le gravi ricadute della pandemia, può tornare a sorridere grazie alle buone notizie provenienti dal settore aurifero. La società mineraria Polyus ha reso noto che il giacimento di Sukhoi Log, situato nella Siberia Orientale, è il più grande deposito di oro al mondo, con circa 40 milioni di once … L’oro della Russia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Federazione Russa, alle prese con le gravi ricadutepandemia, può tornare a sorridere grazie alle buone notizie provenienti dal settore aurifero. La società mineraria Polyus ha reso noto che il giacimento di Sukhoi Log, situato nella Siberia Orientale, è il più grande deposito di oro al mondo, con circa 40 milioni di once … L’oroInsideOver.

