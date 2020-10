LIVE Vuelta a Espana 2020, Lodosa-La Laguna Negra in DIRETTA: inizia la salita finale (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO 17.35 Froome fa l’andatura. 17.34 I fuggitivi sono stati ripresi. 17.32 Il Team Ineos fa l’andatura in testa al gruppo. 17.30 inizia la salita. 17.27 Stiamo entrando negli ultimi dieci chilometri. 17.23 L’erta finale misura 8,6 chilometri e ha una pendenza media inferiore al 6%. Nel finale, però, s’impenna. 17.20 Siamo ai piedi della salita finale. 17.16 20″ per i fuggitivi che passano al traguardo volante. 17.12 20 chilometri all’arrivo. 17.07 Scende ancora il vantaggio dei fuggitivi: 33″. 17.03 Tira la Jumbo-Visma di Primoz Roglic in gruppo. 17.00 58″ di ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO 17.35 Froome fa l’andatura. 17.34 I fuggitivi sono stati ripresi. 17.32 Il Team Ineos fa l’andatura in testa al gruppo. 17.30la. 17.27 Stiamo entrando negli ultimi dieci chilometri. 17.23 L’ertamisura 8,6 chilometri e ha una pendenza media inferiore al 6%. Nel, però, s’impenna. 17.20 Siamo ai piedi della. 17.16 20″ per i fuggitivi che passano al traguardo volante. 17.12 20 chilometri all’arrivo. 17.07 Scende ancora il vantaggio dei fuggitivi: 33″. 17.03 Tira la Jumbo-Visma di Primoz Roglic in gruppo. 17.00 58″ di ...

