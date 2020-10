Lazio, Bastos dice addio: l’Al-Ain Saudi lo acquista a titolo definitivo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Operazione in uscita per la Lazio, che cede a titolo definitivo all’Al-Ain Saudi Bartolomeu Jacinto Quissanga, conosciuto come Bastos. Il difensore angolano lascia i bianconcelesti dopo 4 anni, che l’hanno visto protagonista di 68 presenze e 6 gol, per accasarsi nel club dell’Arabia Saudita. 800 mila euro la cifra dell’operazione, che consentirà alla società di Lotito di risparmiare sullo stipendio del difensore, che percepiva 2 milioni lordi all’anno. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Operazione in uscita per la, che cede aall’Al-AinBartolomeu Jacinto Quissanga, conosciuto come. Il difensore angolano lascia i bianconcelesti dopo 4 anni, che l’hanno visto protagonista di 68 presenze e 6 gol, per accasarsi nel club dell’Arabiata. 800 mila euro la cifra dell’operazione, che consentirà alla società di Lotito di risparmiare sullo stipendio del difensore, che percepiva 2 milioni lordi all’anno.

