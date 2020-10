Kelly Lebrock | “La signora in rosso” | «Dopo il film una vita impossibile»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 22 ottobre 2020)è diventata famosa con la sua interpretazione nel“Lain rossa”, con Gene Wider. La scena in cui una folata di vento alza la sua gonna è diventata leggendaria, ma laperla partecipazione alla pellicola, che poi si è rivelata una straordinario successo, è decisamente cambiata. Quando ha iniziato la carriera non era in cerca del successo: “Il successo fu accidentale – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” – avrei potuto fareprima ma non ci tenevo. Nuotavo a buon livello, avevo avuto un’offerta dalla squadra olimpionica di nuoto inglese, ma non mi interessava. Non mi è mai interessata la ...