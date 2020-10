Io sì, Laura Pausini: la semplice e potente ballad, delicata come una carezza (recensione) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Io sì, il nuovo singolo di Laura Pausini, colonna sonora del film Netflix “La vita davanti a sè” è finalmente disponibile. Pochi giorni fa la cantante aveva annunciato l’uscita del brano, con un messaggio via Instagram, seguita poi dalla cover ufficiale: Eccola, questa è la cover di Io sì (Seen), il mio nuovo brano, colonna sonora di The Life Ahead / La vita davanti a sé. Sono rimasta affascinata da questa canzone pensata per me da Diane Warren e dal film di Edoardo Ponti con la meravigliosa Sophia Loren che torna finalmente sulle scene. Io sì (Seen) è scritta da Diane con me e Niccolò Agliardi e accompagnerà il film in tutte le versioni internazionali. Chi vedrà il film in tutto il mondo ascolterà solo il brano in italiano ma, insieme a Diane ed Edoardo, ... Leggi su soundsblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Io sì, il nuovo singolo di, colonna sonora del film Netflix “La vita davanti a sè” è finalmente disponibile. Pochi giorni fa la cantante aveva annunciato l’uscita del brano, con un messaggio via Instagram, seguita poi dalla cover ufficiale: Eccola, questa è la cover di Io sì (Seen), il mio nuovo brano, colonna sonora di The Life Ahead / La vita davanti a sé. Sono rimasta affascinata da questa canzone pensata per me da Diane Warren e dal film di Edoardo Ponti con la meravigliosa Sophia Loren che torna finalmente sulle scene. Io sì (Seen) è scritta da Diane con me e Niccolò Agliardi e accompagnerà il film in tutte le versioni internazionali. Chi vedrà il film in tutto il mondo ascolterà solo il brano in italiano ma, insieme a Diane ed Edoardo, ...

trash_italiano : Trash Italiano è quel posto in cui Laura Pausini e Carimadituttoedipiu si incontrano. Così. Random. - OndeFunky : Come promesso vi parlo di eccellenze italiane, perché mai come oggi abbiamo il dovere e il bisogno di dirci quanta… - rtl1025 : ?? @LauraPausini, domani esce #IoSi (Seen), colonna sonora del film #TheLifeAhead: 'E' stata #SophiaLoren a sceglier… - YolBlog : LAURA PAUSINI - annuncia il suo nuovo brano IO SÌ colonna sonora del film The Life Ahead di Edoardo Ponti con Sofi… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Laura Pausini - Tra Te E Il Mare -