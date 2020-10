Il Pascale tra i primi 50 ospedali al mondo | “Ora non ci fermiamo”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nella classifica Newsweek per la prima volta anche ildi Napoli. Prima di Tokyo, della Germania e del Regno Unito, l’Istituto dei tumori di Napoli balza al 40simo posto tra i migliori 200del. Una classifica che annovera soltanto sei strutture italiane. Al 40simo posto nele al quinto in Italia. Per la prima volta ilentra nella classifica dei World’s Best Hospitals stilata ogni anno da Newsweek in base al tenore e all’aspettativa di vita, alle dimensioni della popolazione, al numero die soprattutto alla disponibilità di dati relativi ad ogni aspetto del servizioero. Prima di Tokio, della Germania e del Regno Unito, l’Istituto dei tumori di ...