"Il Napoli perde una partita dominata per possesso palla ma risolta dal contropiede corsaro" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Napoli commenta sul suo sito la sconfitta per 0-1 allo Stadio San Paolo contro l'Az Alkmaar. "E' dell'AZ l'esordio europeo al San Paolo. Il Napoli perde 1-0 in una partita dominata per possesso palla, ma risolta sul classico contropiede che un tempo si definiva "corsaro" per la falange di Alkmaar. Gli azzurri debuttano sul palcoscenico internazionale con la maglia Kombat Euro Napoli 2021 e conducono la sfida con il piglio autorevole, tale da comandare sempre la manovra. L'Az, che non manifesta esattamente i cromosomi dell'antonomastico gioco olandese, disegna la sua architettura di trincea e baionetta tenendo il baricentro sotto palla per ...

