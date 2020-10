GP Portogallo 2020, Leclerc: “Sarà difficile guidare qui, pista molto complicata” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “In passato ho corso qui, ma fu un weekend così negativo che ricordo a malapena la pista; l’ho rivista al simulatore e ho notato che è una pista molto complicata, con tante curve cieche”. Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, nella conferenza stampa che apre il weekend del GP del Portogallo. “Con una macchina da Formula 1 sarà più complicato rispetto alla Formula 3; sarà una sfida difficile ma non vedo di guidare” ha concluso il monegasco. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “In passato ho corso qui, ma fu un weekend così negativo che ricordo a malapena la; l’ho rivista al simulatore e ho notato che è unacomplicata, con tante curve cieche”. Così Charles, pilota della Ferrari, nella conferenza stampa che apre il weekend del GP del. “Con una macchina da Formula 1 sarà più complicato rispetto alla Formula 3; sarà una sfidama non vedo di” ha concluso il monegasco.

