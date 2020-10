Eurozona | debito e deficit su nuovi record nel 2° trimestre

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Impennata deldei paesi europei, a causa della pandemia di Covid-19 e del conseguente aumento della spesa pubblica per sostenere famiglie ed imprese, proprio nel momento in cui il PIL frenava vistosamente. E’ boom delpubblico Gli ultimi dati Eurtostat rilevano che, nel secondo2020, ilè cresciuto in media nell’al 95,1% del PIL dall’86,3% del primodell’anno. Per l’intera Unione Europea passa all’87,8% dal 79,4% precedente. Fra i paesi a maggiorsi conferma la Grecia con un 187,4%, ma l’Italia è seconda con undel 149,4% (era al 137,6% alla fine del primo). ...