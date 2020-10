Epic Games Store: ecco i giochi gratis a partire da oggi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Questa settimana l’Epic Games Store ha reso disponibili gratis dal 22 Ottobre: Costume Quest 2 e Layers of Fear 2. Scopriamoli insieme Anche questa settimana lugubre in attesa di Halloween, l’Epic Games Store ci porta due nuovi giochi gratis. L’iniziativa di Epic va avanti ormai da molti mesi e continua a offrirci gratuitamente giochi di grande valore. Da oggi 22 Ottobre 2020 potremo infatti aggiungere nella nostra libreria due videogiochi in tema con il periodo: Costume Quest 2 e Layers of Fear 2. Vediamoli nel dettaglio. Costume Quest 2 gratis su Epic Games Store Il negozio ci porta ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Questa settimana l’ha reso disponibilidal 22 Ottobre: Costume Quest 2 e Layers of Fear 2. Scopriamoli insieme Anche questa settimana lugubre in attesa di Halloween, l’ci porta due nuovi. L’iniziativa diva avanti ormai da molti mesi e continua a offrirci gratuitamentedi grande valore. Da22 Ottobre 2020 potremo infatti aggiungere nella nostra libreria due videoin tema con il periodo: Costume Quest 2 e Layers of Fear 2. Vediamoli nel dettaglio. Costume Quest 2suIl negozio ci porta ...

