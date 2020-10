DOC nelle tue mani, anticipazioni settima puntata di giovedì 29 ottobre 2020 (Di giovedì 22 ottobre 2020) anticipazioni settima puntata della fiction Doc – nelle tue mani, in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 29 ottobre 2020: arriva in ospedale la sorella maggiore di Elisa, una simpatica e affascinante attrice; ciò rende la giovane specializzanda ancora più acida e scontrosa del solito verso i colleghi.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 23 ottobre 2020Andrea continua a scavare nel suo passato, cercando di ricordare cosa possa essere successo negli anni in cui ha perso la sua memoria. Nonostante Agnese dica di aver voltato pagina, la donna manifesta una certa gelosia verso Giulia e Andrea, che sono sempre più ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 22 ottobre 2020)della fiction Doc –tue, in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 29: arriva in ospedale la sorella maggiore di Elisa, una simpatica e affascinante attrice; ciò rende la giovane specializzanda ancora più acida e scontrosa del solito verso i colleghi.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,di venerdì 23Andrea continua a scavare nel suo passato, cercando di ricordare cosa possa essere successo negli anni in cui ha perso la sua memoria. Nonostante Agnese dica di aver voltato pagina, la donnafesta una certa gelosia verso Giulia e Andrea, che sono sempre più ...

