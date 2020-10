DOC Nelle Tue Mani anticipazioni seconda puntata seconda parte | Andrea tenta di ricostruire il suo passato

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Doctuestasera in tv su Rai 1 Dopo il successo clamoroso della scorsa settimana, Luca Argentero torna stasera in tv su Rai 1 con un nuovo appuntamento. Ecco ledella...

Raiofficialnews : ??Torna la fiction rivelazione dell’anno: #DOCnelleTueMani, in prima visione da stasera alle 21:25 su @RaiUno e… - carlacasu : Anticipazioni #DocNelletueMani: trama puntata del 22 ottobre - CitizenPost : Anticipazioni #DocNelletueMani: trama puntata del 22 ottobre - bronzoceleste : @light1ngfires Doc nelle tue mani è una fiction rai e in automatico ti salgono l'italianità e l'antilarochellismo AHAHHAAHAHAHAH - bronzoceleste : RAGA STASERA SI È UN PO' TROPPO ITALIANI PERCHÉ C'È DOC NELLE TUE MANI QUINDI CIAO AD ALBA E RICCARDO -

Ultime Notizie dalla rete : DOC Nelle

Alberto Malanchino, chi è la fidanzata dell’interprete di Doc – Nelle tue mani? L’attore è molto riservato e la sua vita privata sembrerebbe essere top secret. Alberto Malanchino - Foto Instagram ...I lavoratori del settore dello spettacolo saranno in presidio a livello regionale, nelle città capoluogo o in altre città scelte unitariamente, venerdì 30 ottobre tra le 10.00 e le 13.00 per ...