D’Amato | “Spero che la curva dei contagi cali | o nel Lazio reggiamo un mese”

(Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – “Gli ospedali sono sotto stress. Registriamo contagi cinque volte superiori rispetto a quelli avuti nella Fase 1, quando avevamo picchi di 220 positivi. Allora, con meno test, non si trovavano gli asintomatici. Ma è valso per tutti. Adesso speriamo che si abbassi la curva dei contagi. Se non cala, reggeremo solo un mese“. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, inun’intervista a La Repubblica.