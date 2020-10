Covid, Pregliasco: "Valutare coprifuoco già dall'aperitivo" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Valutare il coprifuoco già dall'ora dell'apertivo, diciamo intorno alle 18". La proposta parte da Milano, 'capitale italiana' dell'happy hour, e arriva dal virologo dell'università Statale Fabrizio Pregliasco. "Potrebbe essere un'idea - spiega all'Adnkronos Salute - Una valida opzione" anti Covid-19, per evitare di arrivare a lockdown e 'zone rosse' "cercando prima di restringere ulteriormente tutti i contatti evitabili". "In questo momento - ripete l'esperto, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) della Regione Lombardia per l'emergenza coronavirus - è necessario provare ad agire su tutte le attività non strettamente indispensabili dal punto di vista sociale ed economico", salvando dunque il più ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "il'ora dell'apertivo, diciamo intorno alle 18". La proposta parte da Milano, 'capitale italiana' dell'happy hour, e arriva dal virologo dell'università Statale Fabrizio. "Potrebbe essere un'idea - spiega all'Adnkronos Salute - Una valida opzione" anti-19, per evitare di arrivare a lockdown e 'zone rosse' "cercando prima di restringere ulteriormente tutti i contatti evitabili". "In questo momento - ripete l'esperto, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) della Regione Lombardia per l'emergenza coronavirus - è necessario provare ad agire su tutte le attività non strettamente indispensabili dal punto di vista sociale ed economico", salvando dunque il più ...

