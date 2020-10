Covid-19, oggi oltre 1.500 positivi in Campania e 6 decessi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.541 i nuovi positivi in Campania, di cui 88 sintomatici e 1.453 asintomatici. E’ quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione Campania nella giornata odierna. Il totale dei positivi sale a 32.025. I guariti del giorno sono 75, ma si annotano purtroppo anche 6 decessi (registrati oggi ma avvenuti tra il 20 e il 21 ottobre). Di seguito il resoconto dettagliato. positivi del giorno: 1.541 di cui: – Sintomatici: 88 – Asintomatici: 1.453 Tamponi del giorno: 12.001 Totale positivi: 32.025 Totale tamponi: 814.966 ​Deceduti del giorno: 6 (*) Totale deceduti: 551 Guariti del giorno: 75 Totale guariti: ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.541 i nuoviin, di cui 88 sintomatici e 1.453 asintomatici. E’ quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regionenella giornata odierna. Il totale deisale a 32.025. I guariti del giorno sono 75, ma si annotano purtroppo anche 6(registratima avvenuti tra il 20 e il 21 ottobre). Di seguito il resoconto dettagliato.del giorno: 1.541 di cui: – Sintomatici: 88 – Asintomatici: 1.453 Tamponi del giorno: 12.001 Totale: 32.025 Totale tamponi: 814.966 ​Deceduti del giorno: 6 (*) Totale deceduti: 551 Guariti del giorno: 75 Totale guariti: ...

