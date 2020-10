Covid-19, il dato aggiornato dell’Asl: positivi ancora in aumento (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cresce il numero dei positivi al Covid-19 nel Sannio, sono 28 i nuovi positivi tra Benevento e Provincia, che fa schizzare il Sannio a quota 413 contagi. Preoccupa, e non poco, la situazione dei ricoverati al “San Pio”, l’incremento tra la giornata di ieri e quella di oggi è di 12 pazienti, facendo raggiungere il numero di 26 ricoveri. Sono 19 le persone invece guarite dal Covid-19, che fa salire il numero delle guarigioni a 202. Di seguito la tabella Asl aggiornata comune per comune: L'articolo Covid-19, il dato aggiornato dell’Asl: positivi ancora in aumento proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cresce il numero deial-19 nel Sannio, sono 28 i nuovitra Benevento e Provincia, che fa schizzare il Sannio a quota 413 contagi. Preoccupa, e non poco, la situazione dei ricoverati al “San Pio”, l’incremento tra la giornata di ieri e quella di oggi è di 12 pazienti, facendo raggiungere il numero di 26 ricoveri. Sono 19 le persone invece guarite dal-19, che fa salire il numero delle guarigioni a 202. Di seguito la tabella Asl aggiornata comune per comune: L'articolo-19, ildell’Asl:inproviene da Anteprima24.it.

