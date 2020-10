Claudio Traversa, il tecnico tv barese di 54 anni morto per Covid-19. I colleghi di TeleBari: “Era fragile, ma la sua corsa non affatto era finita” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Hai controllato le batterie? Hai sistemato la telecamera?”. Claudio lo ripeteva ogni sera ai colleghi soprattutto più ai giovani che, man mano, finita la giornata, andavano via. Ci teneva. A TeleBari lavorava da oltre 20 anni. Per lui era diventato il fulcro di tutta la sua vita. Oggi la sua sedia è vuota, il suo posto auto libero. Claudio è morto dopo aver contratto il coronavirus. Occhi chiari, barba bianca, sorriso gentile, pochissime parole: Claudio era così, sempre. Era una persona buona, “non come quelle che lo diventano appena muoiono”, lui lo era davvero. “È difficile farlo capire a chi non lo conosceva perché lui era davvero una delle persone più buone che puoi conoscere”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Hai controllato le batterie? Hai sistemato la telecamera?”.lo ripeteva ogni sera aisoprattutto più ai giovani che, man mano, finita la giornata, andavano via. Ci teneva. Alavorava da oltre 20. Per lui era diventato il fulcro di tutta la sua vita. Oggi la sua sedia è vuota, il suo posto auto libero.dopo aver contratto il coronavirus. Occhi chiari, barba bianca, sorriso gentile, pochissime parole:era così, sempre. Era una persona buona, “non come quelle che lo diventano appena muoiono”, lui lo era davvero. “È difficile farlo capire a chi non lo conosceva perché lui era davvero una delle persone più buone che puoi conoscere”, ...

