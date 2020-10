Bella Hadid, bellezza virtuale: scatti hot per la scansione 3D (Di giovedì 22 ottobre 2020) Bella Hadid lascia a bocca aperta anche in versione virtuale. La super modella, per una pubblicità, si è sottoposta a uno shooting per la scansione 3D della sua immagine, postando sul... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020)lascia a bocca aperta anche in versione. La super modella, per una pubblicità, si è sottoposta a uno shooting per la3D della sua immagine, postando sul...

Bella Hadid ha lasciato tutti senza fiato condividendo il dietro le quinte delle riprese che la vedono protagonista della nuova pubblicità per la casa di moda francese Mugler. La top model ha svelato ...

E' perfetta da ogni angolazione, e con addosso solo un paio di slip bianchi è più hot che mai. Bella Hadid è la protagonista di uno shooting e posa seminuda per una scansione 3D. Su Instagram posta le ...

Bella Hadid ha lasciato tutti senza fiato condividendo il dietro le quinte delle riprese che la vedono protagonista della nuova pubblicità per la casa di moda francese Mugler. La top model ha svelato ...