Afghanistan, raid aereo su una moschea: è strage di bambini. Muoiono in 12, altri 14 feriti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un raid aereo su una moschea ha fatto strage di bambini nell’est dell’Afghanistan, nel villaggio di Hazara Qisshlaq, nella provincia di Takhar. Non è ancora noto chi sia il responsabile dell’offensiva in un’area contesa tra forze governative e Taliban, ma secondo quanto ha comunicato il portavoce del governatore della provincia, Jawad Hijri, sono 12 i piccoli che stavano studiando nell’edificio uccisi nel bombardamento, mentre altri 14 sono rimasti feriti. Un attacco, quest’ultimo, che rappresenta solo l’ultimo episodio dopo due settimane di nuovi scontri in diverse province del Paese, in particolar modo in quella meridionale di Helmand, controllata dagli Studenti coranici. Quella di oggi appare come una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Unsu unaha fattodinell’est dell’, nel villaggio di Hazara Qisshlaq, nella provincia di Takhar. Non è ancora noto chi sia il responsabile dell’offensiva in un’area contesa tra forze governative e Taliban, ma secondo quanto ha comunicato il portavoce del governatore della provincia, Jawad Hijri, sono 12 i piccoli che stavano studiando nell’edificio uccisi nel bombardamento, mentre14 sono rimasti. Un attacco, quest’ultimo, che rappresenta solo l’ultimo episodio dopo due settimane di nuovi scontri in diverse province del Paese, in particolar modo in quella meridionale di Helmand, controllata dagli Studenti coranici. Quella di oggi appare come una ...

