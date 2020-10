Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 21 OTTOBREORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, PROSEGUENDO CODE TRA CASILINA ETERAMO; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA BIS E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI, E A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA ANCHE QUI NEI DUE SENSI. PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA CASTELNO E POMEZIA IN DIREZIONE DI APRILIA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO ...