Trump contro la moderatrice Kristen Welker: “È terribile ed ingiusta” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Trump, che qualche giorno fa si è ritrovato ferocemente attaccato dalla presentatrice Savannah Guthrie alla trasmissione in cui era ospite, stavolta sferra un attacco preventivo alla moderatrice Kristen Welker. “È sempre stata terribile e ingiusta, proprio come la maggioranza dei reporter delle Fake News, ma io giocherò lo stesso“, dice Trump su Twitter. È abbastanza indispettito il Presidente Trump, che sembra non aver gradito l’ultimo provvedimento dalla Commissione per i dibattiti presidenziali: silenziare il microfono quando lo sfidante parla, per evitare le interruzioni. Per il Presidente si è trattato di una modifica “molto ingiusta“. Tornando alla Welker, ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020), che qualche giorno fa si è ritrovato ferocemente attaccato dalla presentatrice Savannah Guthrie alla trasmissione in cui era ospite, stavolta sferra un attacco preventivo alla. “È sempre statae ingiusta, proprio come la maggioranza dei reporter delle Fake News, ma io giocherò lo stesso“, dicesu Twitter. È abbastanza indispettito il Presidente, che sembra non aver gradito l’ultimo provvedimento dalla Commissione per i dibattiti presidenziali: silenziare il microfono quando lo sfidante parla, per evitare le interruzioni. Per il Presidente si è trattato di una modifica “molto ingiusta“. Tornando alla, ...

Agenzia_Ansa : #Trump ha sollecitato il ministro della Giustizia William #Barr ad agire contro il suo rivale politico Joe Biden in… - Tg3web : Trump scatenato contro il capo virologo Fauci: 'La gente è stufa di sentire parlare lui e gli altri idioti suoi col… - repubblica : Usa, il New York Times ancora contro Trump: 'Ha un conto corrente in Cina e lì ha pagato tasse' [aggiornamento dell… - AntonellaStara3 : RT @anubi_matt: Non ci sono più i sovranista di una volta ?? Usa, il New York Times ancora contro #Trump: 'Ha un conto corrente in Cina e l… - informapirata : RT @SMaurizi: perché ho ancora rispetto dei cittadini degli #StatiUniti: denunciano, producono #whistleblower, a differenza della cultura d… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump contro Usa 2020, Trump contro la moderatrice del dibattito di giovedì: "Kristen Welker è terribile" Rai News Lo yuan da record rischia di frenare la crescita di Pechino

Uno yuan forte, con una galoppata record da due anni a questa parte, forse spegnerà le critiche del presidente americano Donald Trump alla Banca centrale cinese, accusata in più riprese di manipolare ...

Usa, Nyt: “Trump ha conto cinese e lì ha pagato tasse”

Controllato dalla Trump International Hotels Management per operare in AsiaWashington, 21 ott. Nuova puntata dell'inchiesta del New York Times sulle dichiarazioni dei redditi di Donald Trump. Il presi ...

Uno yuan forte, con una galoppata record da due anni a questa parte, forse spegnerà le critiche del presidente americano Donald Trump alla Banca centrale cinese, accusata in più riprese di manipolare ...Controllato dalla Trump International Hotels Management per operare in AsiaWashington, 21 ott. Nuova puntata dell'inchiesta del New York Times sulle dichiarazioni dei redditi di Donald Trump. Il presi ...