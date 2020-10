Ternana a valanga | Catania spazzato via 3-1

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Successo meritato dellache strapazza ilallo stadio Angelino Nobile di Lentini. Per gli umbri un 3-1 che conferma la forza della squadra di Lucarelli nettamente superiore ai padroni di casa per qualità e capacità di finalizzare. Poi i tanti svarioni difensivi hanno complicato le cose all’undici di Raffaele affondato nella ripresa e costretto al primo ko in campionato. Di buono c’è che ancora una volta su palla inattiva ilha trovato il gol.che vince ancora e tocca quota 12 in classifica.resta a 6. Lunedì etnei contro il Bari per cercare di riscattarsi. Lariceverà il Foggia per proseguire il filotto di 5 risultati positivi. CRONACA - Primo tempo subito combattuto al Nobile di ...