«Temptation Island», il primo confronto a tre della storia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Quando si è letto che, nel gran finale di Temptation Island, una coppia si sarebbe presentata in tre, il pensiero è andato a una gravidanza, alla sorpresa di una famiglia che abbia scelto di allargarsi. Invece, a un mese dal falò di confronto, quel che è successo è altro. Alberto, che al termine dei ventun giorni ha deciso di andarsene da solo, sostenendo di non amare la sua Speranza, si è presentato al cospetto di Alessia Marcuzzi un mese più tardi, trovando sedute ad aspettarlo l’ex fidanzata e la single Nunzia. Sembra, infatti, che il ragazzo abbia cercato di giocare un doppio gioco, atto – e di nuovo, sembra – a ripulire l’immagine dei propri locali. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Quando si è letto che, nel gran finale di Temptation Island, una coppia si sarebbe presentata in tre, il pensiero è andato a una gravidanza, alla sorpresa di una famiglia che abbia scelto di allargarsi. Invece, a un mese dal falò di confronto, quel che è successo è altro. Alberto, che al termine dei ventun giorni ha deciso di andarsene da solo, sostenendo di non amare la sua Speranza, si è presentato al cospetto di Alessia Marcuzzi un mese più tardi, trovando sedute ad aspettarlo l’ex fidanzata e la single Nunzia. Sembra, infatti, che il ragazzo abbia cercato di giocare un doppio gioco, atto – e di nuovo, sembra – a ripulire l’immagine dei propri locali.

trash_italiano : Ma Temptation Island è arrivato alla 37485esima puntata? #GFVIP - Anto03955602 : @Luca9804050339 @serragiorgia @Lollysma @Mantovana2 @graziameriano @margher30603195 infami?????? per favore non fatem… - MondoTV241 : Riassunto dell'ultima puntata di Temptation Island! (VOTI) #temptationisland - zazoomblog : Temptation Island 2020 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - #Temptation #Island #vedere… - Ileniasa25 : RT @Novella_2000: #TemptationIsland un mese dopo: le coppie dopo la fine del reality -