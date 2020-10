Stop alle cartelle fino al 31 dicembre Online le faq di Riscossione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attività di Riscossione sospesa fino al 31 dicembre 2020. Lo prevede il Dl n. 129/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020. Per chiarire le novità appena introdotte, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito le risposte ai quesiti più frequenti. Tra le ... Leggi su fiscooggi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attività disospesaal 312020. Lo prevede il Dl n. 129/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020. Per chiarire le novità appena introdotte, l'Agenzia delle entrate-ha aggiornato sul proprio sito le risposte ai quesiti più frequenti. Tra le ...

